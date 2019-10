Käskkirjast päevikuni: lõbusnukker pilk teatri arhiivi

Arhiivimappidest põnevamad leheküljed välja sättinud Rakvere teatri raamatupidaja-arhivaar Mari Vitskovski rääkis, et Rakvere teatri 80. sünnipäevale pühendatud näitusesari kasvas välja kontoriinimeste ideest muuta tööruumi seinad natuke rõõmsamaks. “Mõtlesin, et ühtegi peenemat näputööd ma ei tee, maalimisega ka ei tegele, aga kuna teatri arhiiviga üha tihedamalt kokku puutun, nägin, et seal leidub palju toredat, mis läheb teatriinimestele korda. Nii saavad karpides peidus olevad dokumendid uuesti päevavalguse kätte. See on päris lõbus lugemine,” jutustas ta.

Näitusele jõudsid personaliga seotud käskkirjad ja väljavõtted inspitsiendi päevikust, mida 1980. aastatel pidas Talvo Pabut. “Just sellest ajast on mahlakamaid asju kirja pandud,” mainis Mari Vitskovski.

Tamsalu kultuurimajas on 22. jaanuaril 1985 kell 20 kirja pandud järgmised read: “Saalis ja laval külm. Etendus ärajätmise piiril, kuid väga vajalik etendus. Üle mitme aja saavutati ühtne hingamine ja suurepärane kontakt publikuga. Allkiri: trupijuht T. Pabut.”

Kui esialgu said teatri kontoripoole koridori seintele seatud põnevast lugemisest osa vaid teatri oma inimesed, siis peakunstnik Eveli Varik, veendunud, et see pakub huvi ka teatrikülastajatele, tõi näituse kohvikusse. “Mul on sellest ainult suur rõõm,” kinnitas Mari Vitskovski. “Olen neid tekste kümneid kordi lugenud ja ikka on naljakas,” lisas ta.

Eveli Varik ütles, et tekstipõhisel näitusel, kus vanade dokumentide suurendused mõjuvad graafikana, tuleb info seestpoolt. “Arhiividokumente lugedes selgub, kui hea on töötada Rakvere teatris praegu, kus on soe, valge ja on bensiini. Kui näitust üles panin, näitlejad juba lugesid ja naersid,” rääkis ta.

Näitleja Tiina Mälberg märkis, et tänapäeval on etenduste kohad ja ajad pigem Exceli tabelis ja inimliku puudutusega jäädvustust naljalt ei kohta. “See on aja märk, pole midagi öelda,” lausus näitleja.