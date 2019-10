Maale elama ehk Kuidas on võimalik keskealisel naisel üksi taastada talu

Tellijale

Koht nägi välja just selline, nagu üks 38 aastat tühjana seisnud talupaik välja võiks näha. “Jäin emotsionaalselt haigeks,” tunnistab Kaire, kes tuli kahe aasta pärast uuesti. Vaatama. “Mul oli nii kurb, et see koht oli üksi jäänud ja lagunenud, rohi oli rinnuni. Hingel oli väga valus. See oli maailmavalu ja suguvõsavalu ja kaotusvalu – kõik kokku,” kirjeldab Kaire.