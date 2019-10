Superkarika finaalmängule sõitnud Juhkami loodab platsile minna

Eile koos meeskonnaga Hannoveri siirdunud 31-aastane Juhkami tähendas, et tema tervisliku seisundiga on endiselt segased lood, kuid ta loodab oma tiimi siiski aidata.

"Ei saa öelda, et pōlv oleks terve, aga viimastel päevadel on läinud paremaks ja tegin ka trennis esimesed hüpped," kirjeldas rakverlane hetkeseisu. "Natukene enne lōppu tuli muidugi valu tagasi, aga vast pole hullu. Kuigi seis on endiselt segane, loodan ikkagi platsil olla."