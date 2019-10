Piltuudis: Janek Õiglane täitis lubaduse ja ennustajad said suu magusaks

"Ma ei taha pugeda, aga see juustukook maitseb tõepoolest väga hästi," tunnistas üks ennustusvõistlusel edukalt esinenud lehelugejatest Väino Toomla preemiaga maiustades. "Olin täitsa imestunud, kergejõustiku ennustamisega pole mul kunagi hästi läinud," lisas ta.

Sagadist pärit Toomla sõnul on spordihuvi saatnud teda terve elu. Esimesi otseülekandeid hakkas mees jälgima 15-aastaselt Soome televisiooni vahendusel. "Vaatasin siis mingit murdmaasuusatamise MM-i, kus rahvas vehkis lipukestega raja ääres. Sellest tekkis minu elu unistus ja mõtlesin, et saaks ise ka kunagi niimoodi raja äärde. Viisin oma elu unistuse täide lõpuks kolm korda - 1997. aastal olin Trondheimis, 1999. aastal Ramsaus ja 2001. aastal Lahtis raja ääres," rääkis Väino Toomla ning lisas, et ka Otepää maailmakarikasarja etapid pole temast puutumata jäänud.