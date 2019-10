Kunda külas koolitarkust nõutanud kirjanikku meenutab toekas tammepuust pink

Külarahvast ja külalisi, kelle hulgas muusikalist kosti toonud rahvamuusikaansambel Kungla, oli üheagselt mitmele pidulikule sündmusele kokku tulnud mitukümmend. Nii on sealses aktiivses kogukonnas ikka kombeks ka muude ühisürituste või talgute puhul.

Toekas kohalikust tammepuust mälestuspink valmis Lammasmäe puhkekeskuse peremehe Meelis Parijõgi puidutöökojas osavate meistrimeeste käe all. Parasjagu piiri taga viibival saunakultuuri usinal propageerijal endal paraku pidulikul hetkel kohal viibida ei õnnestunud, kuid platsis olid mitmed teised pereliikmed. "Mina olen väga rõõmus, et külaselts sellise mõtte peale tuli," lausus kirjaniku vennapojatütar, ajakirjaniku ametit pidav Aivi Parijõgi. Muide, pingi seljatoele on lõigatud kirjasule, tindipoti ja raamatu kujutis.