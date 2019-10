Täna algab õiglase kaubanduse nädal

Tamsalu gümnaasiumi koolinoored Kert Pehap, Geiri Suur ja Karmen Freienthal, kes tegid teavitustööd 17. oktoobril Tamsalu Grossi poes, tõdesid, et teavitustööd tehes lasub neil ka vastutus näidata eeskuju. "Ostes teeme ise alati õige valiku ning tahame, et ka teised seda teeksid."

Ka poed on õiglase kaubanduse nädalaga hästi kaasa tulnud. Näiteks on Prismas lisaks muudele toodetele müügil Fairtrade'i banaanid ja Rimi poodides on väljas lauad Fairtrade'i toodetega.

"Kutsume kõiki inimesi poes otsima ja valima kvaliteetseid ja maitsvaid tooteid, mida nautida. Tuhanded talunikud ja töölised üle kogu maailma teevad kõvasti tööd, et pakkuda meile asju, mida armastame – olgu selleks hommikune tass kohvi, lõunane riis, magus banaan või õhtune tee. Näidake oma toetust ja valige tooted, mille puhul on kindel, et nende tootmisel ei ole kasutatud lapstööjõud, orjatööd ega kemikaale ning mille eest on talunik saanud õiglase hinna ja tööline õiglase tasu," märkis arenguabiga tegelev vabaühendus MTÜ Mondo.