Virumaa pärimus saab plaadile

CD-plaat "Virumaa pärimuse radadel" on alguse saanud Miila küla lõõtsamehe Martin Mülleri vanaema Hella Tõevere ja tema õe Julie Lipstoki pärandist ning August Ehasalu lõõtsalugudest. Ideega tulid kaasa ja panid õla alla Villu Talsi, Ilmar Kald, Taavet Niller, Tõnis Kirsipu, Jaanus Põlder ja teisedki muusikud. Plaadile on kogutud Virumaal levinud rahvamuusikapalad, nii näiteks on sellel Hella Tõevere ja Julie Lipstoki salvestiste uus versioon, millele on ilme andnud Virumaa tegevad rahvamuusikud, ja Tapa lõõtsamehe August Ehasalu palad "Kirumani polka" ja "Padikaater", kusjuures viimase loo mängivad plaadile Tapa muusika- ja kunstikooli õpilased.