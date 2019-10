Prokuratuuri taotlusel vahistati tapmises kahtlustatav

"Seniks kogutud tõenditest nähtub, et mees on varasemalt olnud vägivaldne," selgitas Viru ringkonnaprokuratuuri abiprokurör Tiina Viru. Tema sõnul Viru maakohus nõustus prokuratuuriga, et uute kuritegude ärahoidmine ja kriminaalmenetluse tagamine pole kergemate tõkenditega võimalik ning seetõttu on mehe vahistamine vältimatult vajalik.