Juhtkiri: kodanikuaktiivsusel on jõud

Peale kahe omavalitsuse ühinemist asus vallavolikogu esimees Vello Väinsalu juurutama mõtet kandikogudest ja kandivanematest – ühe piirkonna külad moodustavad kandi ja valivad endale kõneisiku ehk kandivanema. Et külavanema töö on vabatahtlik töö ja kedagi ei saa sundida seda tegema, on hakkajat eestvedajat, kes kandivanema kohustused enda kanda võtab, lihtsam leida.

Enda hääle kuuldavaks tegemine on igal juhul vajalik, ja see arvamus jäi kõlama ka Võsu rannaklubis toimunud rahvakoosolekul. Häid mõtteid on inimestel palju, olenemata sellest, kas elatakse vallamajale lähemal või kaugemal, kuid alati ei pruugi need vajalikul moel vallavõimu esindajateni jõuda ja seetõttu hakkavad asjad venima.