Majanduse kuldsed ajad toidavad taskuvargaid

Majanduses on head ajad – ettevõtlus õitseb ja palgad kasvavad. Kuid see on ka põhjus, miks Eesti ettevõtjatel ja eraisikutel tuleb tänavu korstnasse kirjutada seitsmekohaline summa. Mitu miljonit, pole selge, sest keegi ei tea, kui palju on õngitsuskirjade konksu otsa sattunuid.