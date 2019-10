Kiri: maal elamise võlud ja valud

Maal elamise päeva eel vaatasin üle, millised tendentsid meie rahvastikku ootavad. Statistikaameti prognoosi järgi elab aastal 2080 Eestis ligi 1,2 miljonit inimest. Tänapäeval on see piisav, et meie riiki pidada. Tõsi, siis on meie hulgas rohkem vanemaid inimesi, nii maal kui ka linnas.