Lisaõppekogunemise kutse tuli tagalapataljoni reservväelastele ootamatult

Tellijale

“Kutsuda välja tervet pataljoni, mille nimekirjas on inimesed, kes pole üksteist ehk kunagi näinudki, formeerida nendest toimiv üksus, püstitada ülesandeid ning näha, kuidas reservväelastest ülemad sõdureid juhivad, oli väga muljet avaldav,” rääkis 1. jalaväebrigaadi tagalapataljoni ülem kolonelleitnant Indrek Lilleorg ja lisas, et õppus näitas, et reservväelane on kohusetundlik, aktiivne, arusaaja ning tegus. Kui planeeritud reservõppekogunemise kutsed saadab kaitsevägi välja vähemalt 120 päeva enne selle algust, siis lisaõppekogunemine tuleb paljudele nagu välk selgest taevast. Käsk koguneda tekitab kohe küsimuse, kuidas tööandja asjasse suhtub, kerkib vajadus pereellu muutusi teha ning kavandatust loobuda.