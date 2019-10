Mõdriku-Roela maastikukaitseala suureneb

“Sihtkaitsevööndi režiim on rangem kui piiranguvööndi oma, näiteks on sihtkaitsevööndis majandustegevus keelatud,” selgitas Namm.

Veidi muudetakse leebemaks metsade majandamise tingimusi kaitseala piiranguvööndis. Üheks olulisemaks muudatuseks on see, et kui praegu on igasuguse ehitise püstitamiseks vajalik keskkonnaameti nõusolek, siis uue eeskirja kohaselt võib ehitise, mis ei vaja vallavalitsusest ehitusteatist või ehitusluba, püstitada õuemaale ilma keskkonnaameti kooskõlastuseta.