Tunnustamiseks saab esitada noortevaldkonna tegijaid

Haridus- ja teadusminister Mailis Repsi sõnul on noorsootöö just see võti, mis aitab kujundaja meie noortele paremat tulevikku. "Täna on Eestis olla hea noor ja seda suuresti tänu meie tublidele noorsootöötajatele – minu lugupidamine ja tänu neile kõigile, kes igapäevaselt noortega tegelevad, neile uusi võimalusi pakuvad ja neid kaasavad. Iga noorsootöötaja panus väärib tunnustust, märgakem neid üheskoos," ütles Reps. Lisaks noorsootöösse panustajate ja edendajate tunnustamisele annab konkurss ka suurepärase võimaluse võtta aega selleks, et vaadata tehtule tagasi ja seada uusi sihte, märkis minister Mailis Reps.