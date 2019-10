Karmeli kiriku ehituslepingu sõlmimise puhul pisteti pintslisse telliskivi

Paide MEK-i ehitusjuht Reino Lõhmus lausus, et kuigi kirikuid nad varem ehitanud pole, jagub veerandsada aastat tegutsenud ettevõttel kogemust piisavalt. "Kunagi peab ka esimene [kiriku ehitamise] kord olema, kuigi rekonstrueerimisi on varemgi olnud," kõneles Lõhmus. Tema sõnul on projekti pakkumise faasis juba päris pikalt vaadatud ja seetõttu on eelseisev objekt üsna tuttav. "Ehitus, nagu ehitus ikka. Midagi väga eriskummalist ei ole," lisas ehitusjuht.

Ra Luhse arhitektuuribüroost Luhse & Tuhal kõneles, et nende jaoks oli põnev leida konkreetsele kohale kõige õigem arhitektuurne lahendus. "See asukoht ise oli kõige suurem väljakutse, et paigutada hoone siia kõige õigemal ja mõistlikumal viisil. Võin öelda, et praktiliselt iga ruutsentimeeter siin krundil on läbi mõeldud," rääkis Luhse.