Külaselts lasi kirjamehe auks teha toeka pingi

Kes kandi ajalooga paremini kursis, teab, et sama maja rüpes nõutas eelmise sajandi alguses koolitarkust hilisem noorsookirjanik Jüri Parijõgi, kelle esimene haridustempel on ühtlasi praeguse Kunda Külaseltsi süda.

Jüri Parijõe mälestust väärtustav kohalik kogukond võttis mõni aeg tagasi kätte ja lasi valmistada pingi, millel on hea jalgu puhata, päikesepaistet nautida või siis kord nädalas reedeti külla vuravat kauplusautot oodata. “Võibolla mõni praeguse aja poiss või tüdruk istub selle pingi peal. Me ei tea, kuhu elu teda viib ja kes temast kunagi saab,” mõtiskles kirjaniku vennapojatütar, ajakirjanikuametit pidav Aivi Parijõgi ning lisas, et on väga rõõmus, et külaselts pingimõttele tuli.