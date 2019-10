Virumaa põllumehed tegid konkursil puhta töö

Tellijale

Riigikogu konverentsikeskuses olid üheksa säravaimat põllumeest, aasta parima ootusärevat kandidaati üles rivistatud ning žürii esimees Raul Rosenberg lausus, et kuna nii paljud inimesed seisavad, teeb ta väljakuulutamise lühidalt – alustab põhjasõjast. Nimelt on Indrek Klammeri suguvõsa juba sellest ajast Virumaal elanud. Aasta põllumehe tiitli pälvinud uuendusmeelne tippjuht Indrek Klammer ütles, et tal on üks tugevamaid põllumajandusmeeskondi terves Eestis ja väga toetav pere. Just selle tõttu on 30 aasta jooksul arenenud ühest talust viie ettevõttega kontsern.