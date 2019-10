Kas mitteinimsõbralik linn inimsõbralikuks?

Viimastel aastakümnetel on Tapa linnaruumi paremaks muutmisse pidevalt panustatud ja see on tulemusi andnud (kindlasti on üritatud seda ka varem teha). Kõik linnavalitsused (hiljem vallavalitsused) on püüdnud vastavalt majanduslikele võimalustele parandada sõidu- ja kõnniteid, hooldada parke ning haljasalasid, ehitada kergliiklusteid, parandada liiklusohutuse tagamiseks liikluskorraldust. Linnas on tsentraalne veevarustus ja kanalisatsioon, kortermajades on tagatud hea soojusvarustus.