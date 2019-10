Eesti noortel on võimalus kandideerida ÜRO delegaadiks

Vabatahtlik noordelegaat kuulub ametlikku Eesti ÜRO delegatsiooni ning osaleb ühe aasta jooksul ÜRO Peaassambleel, komisjonides ning sotsiaal- ja majandusnõukogus. Noordelegaat esitab oma seisukohti noortega seotud teemadel ning osaleb delegatsiooni sisulises töös. Eestis tegutseb ta ÜRO saadikuna ja toob rahvusvahelises organisatsioonis toimuvat noortele lähemale. Kuna Eesti on aastatel 2020–2021 ÜRO Julgeolekunõukogu valitud liige, on järgmise kahe aasta jooksul oodata kogu Eesti ÜRO delegatsiooni väga intensiivset tööd.

Välisministeeriumi poliitikaküsimuste asekantsleri Paul Teesalu sõnul avaneb ÜRO noordelegaadile enneolematu võimalus näha lähedalt Eesti tegevust maailma võtmeküsimuste lahendamisel ja selgitada neid oma eakaaslastele Eestis. "Järgmisel kahel aastal on Eesti ÜRO Julgeolekunõukogus laua taga kõige olulisemate julgeolekuküsimuste lahendamisel ja annab oma arvestatava panuse kannatuste leevendamisesse terves maailmas. Noordelegaat saab olla nendel teemadel noorte hääl ning selgitada omakorda kodumaal, miks ÜRO on rahu tagamisel ja konfliktide maandamisel jätkuvalt üks olulisemaid organisatsioone, ning mida saab nendes küsimustes ära teha Eesti-sugune väikeriik," ütles Teesalu.

Käesoleva aasta delegaadi Karl-Ander Aleksiuse sõnul aitab ÜRO programm tuua aruteludesse noorte vaatevinklit olulisematel üleilmsetel teemadel – näiteks kliima ja inimõigused. "Noordelegaatide platvorm ÜRO-s on nii suure kaaluga, et olen saanud esindada Eesti noori oluliste otsuste juures. Olen rääkinud Eesti noorte arvamustest nii maailma liidrite, Norra peaministri, Jaapani suursaadiku kui ka Eesti vabariigi presidendi, peaministri ning paljude välisministeeriumi töötajatega."

Eesti Noorteühenduste Liidu aseesimees Mikk Tarros sõnas: "Programm on olnud edukas, oleme tutvustanud ÜRO-d koolides ja jõudnud paljude õpilasteni. Samuti on olnud võimalus toetada New Yorgi Eesti esinduse tööd ning tutvustada ka noorte vaadet. Hea meel on tõdeda, et Eesti välispoliitikas on jäänud kõlama noorte hääl."