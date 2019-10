Esilinastub Vallo Toomla dokumentaalfilm Marju Lepajõest

Filmis mõtestab Marju Lepajõe vaimuka sarmiga meie kaasaega, mil inimese vajadus ja võime süveneda on taandunud teisejärguliseks. Ka ülikool, õpetatuse ja kultuuri pühakoda, on kaotamas oma vaimset mõõdet ning tähendust. Milline on haritlase koht teda mitte soosivas maailmas?