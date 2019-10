Väike-Maarja piiga võimles end publiku südamesse

Ema Anneli nentis, et nende puhul on tegemist unistuste pereeluga. “Me tõuseme koos, õpime koos, teeme trenni koos ja üks kord aastas riidleme,” kõneles ta ja lisas, et sellel aastal pole veel riidlemist ette tulnud. “Natuke on,” täpsustas Annalisa.

Juba ligi kümme aastat koos treeninud emal ja tütrel on kokkulepe, et Anneli Annalisa esinemisi pealt ei vaata, vaid on lava taga. “Ma ei ole mitte kunagi näinud ühtegi tema esinemist. Olen näinud ainult trennisaalis proove,” tunnistas ema. “Siis ta on vabam, kui treener ei vaata,” põhjendas Anneli. Lavanärv on Annalisal hea. Enne esinemist tuleb esinemisnärv küll kodus sisse, aga võistluspäevaks läheb see üle.