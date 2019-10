Rakvere gümnaasiumis ristitakse rebaseid omamoodi

Rebaste ristimine on olnud koolides, mitte ainult ülikoolis, kauaaegne traditsioon, mille eesmärk on uued õpilased üksteisega kiiremini tuttavaks teha ja uude kooli nii-öelda vastu võtta. Rebased on 10. klassi õpilased ja Rakvere gümnaasiumis on nende jumalad 12. klassi õpilased. Iga jumal annab oma rebasele ülesandeid, mis enne rebasevande andmist täita tuleb.