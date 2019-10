Kadrina ultrajooksja astub laupäeval MM-i starti

Nädala keskel Prantsusmaale siirdunud 28-aastane ultrajooksja lausus, et hetkel on olud võistluspaigas head. Sooja ennustatakse tema sõnul nädalavahetusel päevaks 23 ja ööseks 10 kraadi.

Cris Poll märkis, et valmistumine seekordseks sportlikuks katsumuseks on kulgenud plaanipäraselt. "Ettevalmistus on läinud nii, nagu on pidanud minema. Pigem kvaliteetselt kui kvantiteetselt," lisas ta. "Ootan endalt uut eneseületust."