Möödunud hooajal Kossuliiga meistriks kroonitud Kadrina Karude loobumise järel 16 tiimiga tiitlivõistluste põhiturniirile eelnevates valikmängudes on nüüdseks selja taga paar vooru.

Suuremaid üllatusi pole need endaga kaasa toonud. Võidud on noppinud kõik eeldatult tugevamad meeskonnad, kuid paaril korral on seistud üsna napilt ka üllatustulemuse lävel.