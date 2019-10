Väike-Maarja vald leidis kultuurinõuniku

Üheksa tööle kandideerinu seast viie vestlusvooru pääsenu hulka valitud ning seal lõpuks parimaks osutunud 57-aastane Haava on pärit Rakkest: ta on Rakkes sündinud ja kooli lõpetanud.

Haridusteed jätkates õppis Maire Haava algklassiõpetajaks ning hiljem konservatooriumis lauljaks. Vastne kultuurinõunik on lõpetanud Eesti muusikaakadeemia klassikalise laulu erialal ja töötanud ooperilauljana pikalt rahvusooperis Estonia.

“Kultuurinõuniku töövaldkond on päris lai: kultuur, sport ja kõik üritused. Ees ootab ka sukeldumine tuleva aasta eelarve kokkupanekusse. Nii et tuleb kohe härjal sarvist haarata,” rääkis Väike-Maarja vallavanem Indrek Kesküla uue töötaja tulekut kommenteerides. Tema sõnul nõuab kultuurinõuniku amet piisavalt loovust ja head suhtlemisoskust, sest omavalitsuse kultuuripere on üsna mitmekesine.