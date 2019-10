Annemäe aiandi kõrvale tuleb mobiilimast

Tele2 on teada andnud, et lisaks uue masti ehitamisele laiendab Tele2 ümbruskonna teiste tugijaamade 4G andmeside mahtu. Mast rajatakse eesmärgiga parandada levi Taaravainu ja Tõrma külas ning Rakvere lääneosa elurajoonis ja ringteel. Taaravainu küla uus mast on osa Tele2 tavapärasest ehitusest levi ja mahu parandamiseks tihedama asustusega ja nõrgema leviga piirkondades.