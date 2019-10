Soojatootja N.R. Energy toetab Tapa käsipallimeeskonda

N.R. Energy juhatuse liikme Ahto Tisleri sõnul otsustas firma Tapa käsipallimeeskonda toetada, sest pikkade traditsioonidega meeskond on teinud läbi tubli arengu. "Kohaliku ettevõttena soovime kohalikku meeskonda toetada, et mängijatel oleksid paremad võimalused spordi tegemiseks ja tulemuste saavutamiseks," lisas Tisler.

Tapa käsipallimeeskonna treener Aron Jaanise sõnul on toetus meeskonnale väga tähtis, sest väikelinnas on toetust raske saada, kuid raha kulub palju. "Praegu hoiavad Tapa käsipalli pea kuuekümneaastast traditsiooni au sees meeste-, naiste- ning igas vanusegrupis tüdrukute- ja poiste meeskonnad. Saadud toetusega tahaksimegi parandada treeningsüsteemi – tuua Tallinnas elavad mängijad sagedamini Tapale trenni, korraldada mängijatele ühiseid söömaaegasid võistlustel ja muretseda juurde varustust," selgitas Jaanis.

Praegu mängib Tapa käsipallivõistkonna peamine meeskond Meistriliigas, kus eelmisel hooajal tuldi kaheksa osaleja seast viiendaks. 2019./2020. aasta hooaja eesmärk oleks aga saavutada kolmas koht. Jaanis loodab, et järgmisel aastal on võimalik Tapa käsipallimeeskonnal liituda ka käsipalli Balti liigaga, sest see tooks mängijatele vaheldust, tõstaks mängude arvu hooajal ja arendaks mängijaid mitmekülgselt.