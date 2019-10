Kundas avati ainulaadne trikirada

Ehitaja We Build Parks esindaja Artjoms Smirnovs avaldas arvamust, et mitte emad ja isad ei tule oma lapsi sinna sõitma tooma, vaid lapsed meelitavad trikirajale oma vanemad – sest sõita saavad pump track'il kõik. Kes ei soovi kohe saltosid teha, võib esialgu lihtsalt mööda kurve meetreid mõõta.

"Viru-Nigula vald peab oluliseks valla ja maakonna noortele tänapäevaste vaba aja veetmise võimaluste loomist ning mul on väga hea meel, et see projekt tänu eestvedajatele ning koostööpartneritele teoks sai," ütles Viru-Nigula vallavanem Einar Vallbaum.