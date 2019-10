Tellijale

Venemaa ehitab end iga päev teise maailmasõja võitja müüdile, ja samas näeme, kui väsinud see müüt juba on. Aga toimib oma karikatuursusest hoolimata ikka.

Niisugused jooned on pika kasutamise järel küljes ka eesti alusmüütidel, kuid neid on raskem näha ja tunnistada. Enda müüt on ikka armsam ja püham. Kuskil alateadvuses pelgame, et müüdi pühaduse solvamine toob maagiliste jõudude karistuse.