Nädala kaja: lõhkiste künade aeg

Aastaid on jälgitud arstiabi pragunemist selge teadmisega, et peagi on suur osa meist perearstita. Aruteludest tegudeni pole jõutud. Tohtrid kaovad nagu vits vette, ehkki arstiteaduskonda on aasta(kümne)id olnud väga suur vastuvõtt. Ehk polegi arste tarvis, kui posijatesse uskujaid on sama palju kui keskajal?