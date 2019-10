VAT Teater toob Rakverre “Kiskja”

“Roofie” on rahvusvaheline mõiste uimastavate ainete kohta, mida pahaaimamatutele pidulistele joogi sisse sokutatakse, et muuta nad lihtsalt ärakasutatavaks. Eestis on selles valdkonnas kõige enam tehtud juttu GHB-st ehk korgijoogist. Seda lõhnatut ja maitsetut ainet on lihtne märkamatult kellegi klaasi valada. Eriti kurikavalaks muudab korgijoogi tõik, et selle mõju on hiljem peaaegu võimatu tõestada. Seetõttu võib vaid oletada, kui paljud inimesed on mõne sellise aine kogemata joomise tagajärjel langenud seksuaalse kuritarvitamise ohvriks. Ohtrad lood viitavad, et see arv on suur ...