Raamatukogu avab uksed värssidele

Väike-Maarja raamatukogu direktor Kristel Lehtme rääkis, et kuna tegemist on raamatukogupäevade ja ühtlasi ka uue hooaja avamisega, tähistatakse luulekohvikuga ühtlasi Ene Mihkelsoni 75. sünniaastapäeva.

“Uudistame tema loomingut, aga samuti on osalejad oodatud omaloomingut ette lugema – tean, et meie kandis on mitmeid, kes sahtlisse kirjutavad, ning see on hea võimalus selle esitamiseks,” rääkis Kristel Lehtme.