Neid pilkupüüdvaid koduaedu, mis on saanud tunda Kadrinas elava aiakujundaja Marge Grossi kätt, on üle Eesti omajagu. Mida aga professionaali appi palunud pererahvas ei pruugi teada, on see, et tänu Marge vanaisale on nende koduaeda omal moel jõudnud killuke Versailles’ lossi pargi kujundusest, sest ilma laias maailmas õppinud vanaisata ei oleks Marge praegu see, kes ta on.