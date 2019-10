Tapa Valla Mandoliiniorkester kutsub avalikku proovi

Orkestri eestvedaja Ilmar Kald ütles, et kuuendat aastat koos käiva mandoliiniseltskonna read on praeguseks pisut hõrenenud, sest mõned liikmed on kolinud kaugemale ja mandoliiniõpilased, kes varem orkestris osalesid, on muusikakooli lõpetanud ning teiste tegemistega hõivatud. “Nõnda mõtlesime oma ridu täiendada ja teeme kaks avalikku proovi – esimene tuleb Kadrinas 30. oktoobril ja teine kaks nädalat hiljem Väike-Maarjas,” nimetas Kald.

Tapa muusika- ja kunstikooli muusikaosakonda juhtiv Ilmar Kald märkis, et mandoliin on väga populaarne pill. Selle õppeaasta algul selgus koguni, et nõnda populaarne, et uutele õpilastele tavapärastest ostukohtadest pille otsides osutusid need isegi defitsiitseks. Mis puutub aga mandoliiniorkestri võlusse, siis Kaldi sõnul on see hea võimalus seltsieluks.