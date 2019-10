Ida-Virumaa tantsutrupp Lausa Lust on kutsutud esinema Rakke kultuurikeskuse hooaja avapeole, mis on ühtlasi ka kultuurimaja 30. sünnipäev.

Rahva- ja kultuurimajades on ringitööd juba alanud ning täna õhtul on mitmel pool aeg küps hooaja avapeoks: kus on õhus retrohõngu, kus näeb tantsunumbreid, kindel on, et igal peol saab ise tantsu lüüa.