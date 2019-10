Mõni kodu on kui foobikute õudusunenägu

Tellijale

Noormehe kodus elab umbes poolsada looma: madusid, sisalikke, tarantleid, skorpione ja kilpkonn. Lisaks muidugi loomade toidulaua mitmekesistamiseks närilised ja putukad. Mürgiseid madusid Jonny-Harrison Nõmmik kodus ei pea, need elavad tal sõbra juures Pärnus Mini Zoos. Küll on aga tema eksootiliste loomade kogus kaks väga mürgist skorpionit, Androctonus australis’t. Korra on Nõmmik ühelt ka salvata saanud. Õnneks sutsas lemmik sel korral ilma mürgita. Vastumürk võiks ju mürgiste roomajate või lülijalgsete pidajal kodus olla, kuid selle ampullid kipuvad olema kallid ja lühikese säilivusajaga.