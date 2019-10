Savaldumas sõbrustavad kass ja rebane

Tellijale

Eksootiline Loomapere MTÜ visioon on kokku viia inimesi ja loomi. Veidi ootamatult antakse mulle ja fotograafile luba kõikidesse loomapuuridesse sisse astuda. “Kogu piletiraha, mis me külastuse eest võtame, läheb loomade eest hoolitsemiseks,” kõneleb põhitöö kõrvalt loomadega tegelev peretütar Ksenija Kolesnik.

Juba hoovis tervitab meid polaarrebasekutsikas Umka. Ksenija sõnul on polaarrebaseid Eestis täpselt kaks tükki ja ühega neist on võimalik lähemat tutvust teha siinsamas Savaldumas. “Ta on meil kõige kavalam rebane, sellest ka tema nimi, mis vene keeles tähendab tark,” ütleb Ksenija Kolesnik.