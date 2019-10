Veel võib lasta kolm karu

Lõppeva nädala seisuga näitab keskkonnaameti statistika, et sel hooajal on lastud üle Eesti 66 karu. Enim loomi on lastud Ida-Virumaal, kus on kütitud 12 looma. Kümme looma on lastud nii Jõgevamaal kui ka Lääne-Virumaal. Tartumaa karude arvukust on aga vähendatud üheksa isendi võrra.