Rain Veideman: "Looduse vastu ei saa, kui keegi on sinust pikem."

Tarva liider Rain Veideman sõnas mängu järel, et pallurite vahel väljakul tekkivad lahkarvamused võivad teinekord rikkuda kogu eelneva töö. "Täna nii oligi, aga õnneks suutsime ennast teiseks poolajaks kokku võtta ja lõpuks võistkondlik tegutsemine toimis," lausus ta. "Ma ei ütleks, et olime pehmed, aga see, et Tommy [Hamilton] ei mänginud oli korvi all meie jaoks suur miinus. Renato [Lindmets] paari aasta tagusel kombel kõiki lauapalle enam maha ei võta ja nad on Janisega [Vahteriga] mõlemad targad mängumehed, aga meil on ühte pikka korvi alla veel juurde vaja. Looduse vastu ei saa, kui keegi on sinust pikem."