Oleg Gross pärast Ott Tänaku tiitlivõitu: "Homme tuleb natuke töödistsipliini rikkuda ja šampust ikka juua."

"Mind valdab täna see sama tunne, mis igat normaalset eestlast, kellele on Eesti asi oluline. See on ikka väga suur võit," kõneles suurärimees Oleg Gross pärast seda, kui Eesti edukaim autosportlane Ott Täna kindlustas Kataloonias sõidetud autoralli maailmeistrivõistluste etapil maailmameistritiitli.

"Rääkida ja õnnitleda ma teda veel ei ole saanud, sest ta siin alles valas [Toyota tiimi bossile Tommi] ]Mäkinenile pudeli šampust pähe, aga [poeg] Georg on tema juures ja suhtleb. Nad juba arutavad, kuidas homme koos ära tulla. Ma praegu ei hakkagi veel rääkima, kuidas ja mis kell nad jõuavad. See on veel saladus," lisas Oleg Gross.

Omanimelise toiduainetekaupluste keti rajaja seisis Kataloonia ralli lõppedes O.G. Elektra kontoris suure gloobuse ees ning uuris ja juurdles endamisi, mida 32-aastane Tänak õigupoolest korda saatis. "Vaatasin Eestit gloobuse peal, seejärel kogu gloobust ja meie planeeti Maa ning mul tuli tõesti külmavärin peale. See on ülivõimas," lisas Oleg Gross.

Omanimelise toiduainetekaupluse keti omanik Gross oli mees, kes ulatas viis aastat tagasi sportlaskarjääris lahkteele jõudnud rallisõitjale abikäe ning tegi kõik endast oleneva, et andekas Tänak võiks kogu potentsiaali autospordis realiseerida. "Ma teadsin seda mitu aastat ja see oli ammu selge, et tal on võimeid. Öeldakse küll, et tagantjärele tarkus pole suurem asi ja ettekraaksumist pole ma kunagi armastanud, aga teda saatis lihtsalt ebaõnn. Õnne tal sel alal ei ole vaja. Nüüd tuli see, mis tulema pidi. See, et ta nii võimsa punkti pani ja ei hakanud seal power stage`il (otsustaval punktikatsel - M.M.) rebast mängima, näitas, et ta on ikka tõeline Eesti mees," rääkis Oleg Gross. "Ta näitas kõigile koha kätte ja seda, et on teistest ikka pika puuga üle. Ütlen ausalt, mul tõmbab enamasti pisara silma nurka siis, kui head sõbrad räägivad emotsionaalset juttu, aga praegu pean tunnistama, on samamoodi - võtab silmanurga märjaks."

Oleg Gross (vaskul) märkas õigel hetkel Ott Tänaku potentsiaali ega lasknud sellel rallimaailma ja sealhulgas Eesti jaoks kaotsi minna. Selle tasuks on meie oma mees täna autoralli maailmameister. FOTO: Tairo Lutter

Gross meenutas, et omal ajal Tänakusse ei usutud ja rallimees taheti lihtsalt maha kanda. Rahalisest toest olulisemgi oli ettevõtja sõnul sportlasesse eneseusu süstimine. "Ma ei kahelnud temas. Kõik teised, kes varem Eestis midagi üritasid, neil ei olnud isegi mingit lootust temaga samale tasemele jõuda, sest ta oli kogu aeg nendest pea jagu üle. See saigi määravaks," tähendas Oleg Gross. "Kõik noored poisid tahaksid rallit sõita, aga see on kallis spordiala ja siin saab läbi lüüa ainult parimatest parim. Tänak tõestas, et see on võimalik."

Vastse maailmameistri Ott Tänaku saavutus on Grossi ütlusel oluline eelkõige noorte jaoks. "Ta on eeskuju noortele. Meil Eestis pole tähtis see, et Rally Estonial sõidaksid maailma tähed, kuigi see on ka tore, vaid veel toredam on, kui meile [rallispordis] uued noored mehed peale kasvavad, kes hakkavad maailmas tegusid tegema. Kõige olulisem on neisse usu sisendamine: meie Eesti mees on selleks suuteline. Võibolla leidub tänu sellele järjest rohkem ka neid inimesi ja firmasid, kes leiavad võimalust noori sellel teel aidata. Alguses ju tulemusi ei ole ja tuleb ainult kulutada. Nagu me näeme, siis 20-aastased mehed maailmameistriks ei saa. Sellel alal saab tegijaks ja kõpseks 30-aastaselt. Enne seda on vaja näha väga palju vaeva ja ka raha kulutada," rääkis ta.