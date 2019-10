Virumaa Tööstuspark taotleb pankrotti

Virumaa Tööstuspark on ehitanud infrastruktuuri ja arendab Vaivara vallas asuvat Narva äriparki, mis on ettevõtluspiirkond kaubandus-, logistika- ja tööstusettevõtetele. Infrastruktuur on rajatud Euroopa Regionaalarengu Fondi kaasrahastatud piirkondade konkurentsivõime tugevdamise programmi ning põllumajanduse registrite ja informatsiooni ameti toel.