Ametikool ootab täiskasvanuid

Keskhariduse kättesaadavuse tagamisel on riik võtnud järjest enam vastutust ja otsustanud tuua gümnaasiumid riigi haldusalasse. Nii on riik valmis ka RTG-d pidama. Riigi eesmärk on vältida täiskasvanud õppijate õpingute katkemist.