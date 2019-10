Kooli päästmiseks on koos 900 allkirja

Tellijale

Volikogule saadetud pöördumises nendib täiskasvanute gümnaasiumi õpilas­esindus, et arutelu RTG liitumise üle Rakvere ametikooliga 2020. aastal on jõudnud ummikusse, ühtlasi ei nõustuta kavaga sulgeda kool alates järgmisest õppeaastast.

Õpilased nendivad, et kiirustades vastu võetud otsus rikub võrdse kohtlemise printsiipi: neile pole antud valikuvõimalust, kas liituda 2022. aastaks valmiva riigigümnaasiumiga või siis Rakvere ametikooliga. Etteheiteid on veel. Õpilasesinduse liikmed ütlevad, et nad pole kohtumisel linna esindajatega oma küsimustele vastuseid saanud. Soov on õpilastel üks: linnavolikogu peaks tegema parima otsuse, mis arvestab täiskasvanud õppija vajadustega.