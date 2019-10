Hingedepäeval avatakse Kadrinas unikaalne ristisalu

Idee Kadrina ristide eksponeerimisest kunstilise ristisaluna sai alguse 2015. aasta aprillis, kui ajakirjanik Rein Sikk, vallavolinik Ülo Kais ja Kadrina Katariina koguduse õpetaja Meelis-Lauri Erikson tulid välja mõttega, et Kadrina kiriku juures seisvad ristid vajaksid nii enamat väärtustamist kui ka korralikku eksponeerimist. Selleks kaasati kunstnik Teet Suur, kes on spiraalikujulise maketi "Maa ja taeva vahel" autor. Praeguseks on põhiprojekti kaasatud ka maastikuarhitekt Rait Karus. "Ristisalu on ilmekas näide, kuidas kogukonnas sündinud ideed heas koostöös teoks saavad ja ajalugu ning elukeskkonda väärtustavad," nentis Kadrina vallavanem Kairit Pihlak. Ristisalu ehitas vald MTÜ Arenduskoda ajaloo- ja kultuuripärandit väärtustava LEADER-programmi meetme toel.