Lääne-Virumaalt on Ajujahile esitatud neli äriideed

Korraldajad pikendasid ideede esitamise tähtaega kuni pühapäeva, 3. novembrini. Koostöös Eesti äriinglitega suurendati sel nädalal ka Ajujahil äriideede elluviimiseks välja jagatavat rahastust rekordilise 140 000 euroni.

Konkursi tähtajaks laekunud ideededest on kaks IKT valdkonnast. Ülejäänud kaks tiimi on märkinud oma idee valdkonnaks muu kategooria. Eelmisel aastal esitati Ajujahile Lääne-Virumaalt kümme äriideed.

Sel hooajal panevad esmakordselt Eesti ingelinvestorid ühele Ajujahil osalevale tiimile välja 65 000 euro suuruse investeeringu, tõstes konkursil välja jagatava rahasumma rekordilise 140 000 euroni. Investeeringu panevad Eesti Äriinglite Võrgustiku (EstBAN) eestvedamisel ühiselt välja kümmekond Eestist ja välismaalt pärit ingelinvestorit, kellega ühinevad ka Ajujahi žüriiliikmed ja korraldajad.

Investeeringut juhib EstBANi president ja investor Ivo Remmelg. “Ehkki Ajujaht julgustab inimesi tegema elus kannapööret, siis näeme igal aastal kõrvalt, kuidas jälle mõni suure potentsiaaliga äriidee jääb rahastuse puudumise tõttu teostamata. Väga raske on ju loobuda oma põhitööst ja öelda perele, et järgmine kuu palka ei saa, sest hakkame oma äri ehitama. Tahame sel aastal aidata ühel alustaval tiimil kiiremini jalad alla saada, et head ideed tegemata ei jääks,” rääkis Remmelg.

Korraldajate sõnul muudab investorite liitumine Ajujahti veelgi atraktiivsemaks kohaks, kus oma äriga alustada. “Meil on väga hea meel, et oleme EstBANi eestvedamisel jõudnud Ajujahi arengus järgmise etapini, kus lisaks toetajate välja pandud rahastusele on võimalik tugevamatel tiimidel saada siit ka esimene päris investeering. Võites konkursi, investorite südamed ja mõne toetaja eriauhind, on võimalik ühel tiimil saada tänavu Ajujahilt oma idee elluviimiseks 100 000 eurot. Seetõttu otsustasime hoida kandideerimist veel nädala jagu lahti, et ka viimase hetke otsustajatele võimalus anda,” ütles Ajujahi tiimijuht Harri Tallinn.

Investeeringule kandideerivad kõik Ajujahi arenguprogrammis osalevad ehk 30 parima hulka jõudnud meeskonnad. Investeeringu saab tiim, kelle valib välja kõigi äriinglite seast moodustatud kolmeliikmeline juhtgrupp.

Praeguseks on Ajujahile esitatud üle 200 äriidee. Ideid saab Ajujahi arenguprogrammi esitada veel 3. novembrini veebilehel www.ajujaht.ee.