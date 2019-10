Haljala vallavolikogu esimehele umbusalduse avaldamine võeti tagasi

"Saime aru, et meie tahe on egoistlik ja mittevajalik Haljala valla edasisele arengule," rääkis üks umbusalduse avaldamise esialgsetest pooldajatest, volikogu liige Annika Hallimäe.

"Mõistsime möödunud nädalal, et teile kuulub Haljala valla jäägitu poolehoid. Tahame, et jätkaksite kaks aastat. Vabandame volikogu esimehe ees, et tulime sellisele mõttele," pöördus volikogu liige Tea Treufeldt Vello Väinsalu poole.