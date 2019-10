Juhtkiri: vati sees kasvamine

Sügisel 1. klassi minejate nimekirju ajalehed enam ei avalda, sest on väga palju koole, kes neid ei väljasta. Samuti on õppeasutusi, kes on hakanud vilistlaste nimekirju kooli kodulehelt ära korjama. Põhjuseks järjest rangem andmekaitseseadus. Nüüd on asutud arutama, kas spordipäeva tulemused peaksid olema avalikult kõigile võrdlemiseks välja pandud või mitte.