Sporditegemise iidne põhimõte on võistelda, võrrelda end teistega, panna oma paremus maksma ning areneda.

Ent milliseks me oleme muutumas? Kuhupoole paneme jooksu, kui oleme nina nutifonist üles tõstnud? Kas üldse jaksame, julgeme või viitsime? Uus aeg muudab meid üha pehmemaks, meid peab ümbritsema turvaline maailm, kus ei tea keegi, mis on mure, mis on valu. Nagu Jambolayas.