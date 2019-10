Tellijale

Oot-oot, mis on siis vahet digikirjanikul ja lihtsalt kirjanikul? “Digikirjanik on see, kes loob otse digiplatvormidele: Twitterisse, Instagrami ja Facebooki,” selgitab Keiti Vilms, kel nime all @keitivilms ilmunud teoseid ka paberkandjal, Lääne-Virumaa keskraamatukokku kogunenud keelemängusõpradele.