Pensionireformi eelnõu läheb kooskõlastusele

Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder tõdes, et tõenäoliselt jääb reformi seadusena vastuvõtmine järgmise aasta algusesse.

“Kõigepealt eelnõu kooskõlastusring, valitsuse kaudu eelnõu riigikokku jõudmine võtab teatud aja ja siis on vaja nagu ikka kolm lugemist. Seda kõike nüüd novembri ja detsembri jooksul enne jõule tavamenetlust läbi viies ei jõua,” ütles Seeder.

Ta lisas, et võrreldes augustis valitsuskabinetis heaks kiidetud ettepanekutega jäävad reformi põhiolemus ja -skeem paika, kuid väiksemaid ja tehnilisi muudatusi on kindlasti, sest tegu on päris mahuka eelnõuga.